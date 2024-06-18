Производили рядом со свалкой: Стало известно, из-за чего россияне массово слегли с ботулизмом
Роспотребнадзор выявил производителей продукции, которой массово отравились люди
Сотрудники Роспотребнадзора смогли установить поставщиков некачественной продукции, из-за которой в некоторых регионах страны были зафиксированы массовые отравления. Как передаёт ведомство в своём телеграм-канале, деятельность данных организаций была приостановлена, а опасная продукция изъята из оборота.
В сообщении говорится, что эта работа была проведена после массовых отравлений в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Помимо этого специалисты утверждают, что источником заражения была продукция "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена. Более 172 тонн опасной продукции изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — заявили в ведомстве, подчеркнув, что также были госпитализированы все граждане даже с самыми лёгкими симптомами.
Одним из изготовителей заражённого салата с фасолью является "Савон-К". Делали отравленную продукцию рядом со свалкой, а сам процесс был организован с нарушением всех требований и норм. Ведомство приостановило работу этой компании. Теперь следователи выясняют, куда ещё могла попасть опасная еда.
Напомним, что в Москве, а также в ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратились более ста человек. Все они употребляли салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в столице были задержаны три человека, им предъявлено обвинение.
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