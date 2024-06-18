Производили рядом со свалкой: Стало известно, из-за чего россияне массово слегли с ботулизмом

Сотрудники Роспотребнадзора смогли установить поставщиков некачественной продукции, из-за которой в некоторых регионах страны были зафиксированы массовые отравления. Как передаёт ведомство в своём телеграм-канале, деятельность данных организаций была приостановлена, а опасная продукция изъята из оборота.

В сообщении говорится, что эта работа была проведена после массовых отравлений в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Помимо этого специалисты утверждают, что источником заражения была продукция "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке".

"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена. Более 172 тонн опасной продукции изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — заявили в ведомстве, подчеркнув, что также были госпитализированы все граждане даже с самыми лёгкими симптомами.