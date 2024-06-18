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Регионы накрывает ботулизм: симптомы, опасность заболевания и профилактика

Медики, силовики и власти борются с волной ботулизма среди жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Несколько десятков человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии. Что известно об этом заболевании, как его распознать, что делать?

18 июня, 13:52
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Некачественные компоненты у операторов готовых обедов и летняя жара вызвали крупнейшую за последние годы вспышку ботулизма в России. Инфекция уже уложила 120 человек в Москве и перекинулась на Подмосковье. В столице 55 пострадавших — в тяжёлом состоянии. В Нижегородской области 12 пациентов попали в реанимацию. В Казани госпитализировано 14 человек, часть тоже находится в палате интенсивной терапии.

В настоящее время проводится проверка по факту массового отравления россиян. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека из компаний, которые выпускали готовые обеды.

Что известно о ботулизме

Ботулизм — опасная инфекция, которая возникает в результате проникновения в организм бактерий Clostridium botulinum. Заболевание не заразно и не передаётся в результате контакта с другими людьми. Основным источником заражения служат пищевые продукты, которые прошли недостаточную термическую обработку. Продукты питания, которые содержат бактерии, трудно выявить: зачастую они ничем не отличаются от качественных.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Симптомы ботулизма

Признаки болезни могут проявиться в течение от нескольких часов до полутора суток после проникновения возбудителя в организм. Основными симптомами заболевания служат болезненные ощущения при глотании, затруднённая речь, сухость ротовой полости, затруднённое дыхание, проблемы со зрением, судороги, рвота.

Болезнь может развиться не только после употребления консервированной пищи, но и готовой еды. Об этом сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.

Чем опасен ботулизм

Болезнь опасна, поскольку в некоторых случаях она может привести даже к летальному исходу. При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. В больнице пациенту сделают промывание желудка, а также поставят очистительную клизму и возьмут пробу на переносимость чужеродного белка. Затем будет введена противоботулиническая сыворотка, которая нейтрализует токсины.

По словам Анчи Барановой, при своевременном и качественном лечении можно избежать негативных последствий. Она добавила, что около половины заболевших могут выздороветь без лечения, но это может занять очень много времени. В данном случае всё зависит от того, какое количество бактерий проникло в организм.

Профилактика

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что чаще заражение ботулизмом можно получить после употребления консервированных продуктов. "В (консервных) банках создаются максимально благоприятные условия для размножения клостридий (возбудителей)", — написала она в своём телеграм-канале.

Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Перед употреблением консервов врач рекомендует внимательно осмотреть упаковку. Если банка вздута, то это может говорить о том, что были нарушены условия хранения продукта. Но и хорошая упаковка не может служить гарантией отсутствия вреда, добавила она.

После вскрытия упаковки продукцию необходимо хранить исключительно в холодильнике. Кроме того, следует чётко выполнять все требования к применению продукта, указанные на упаковке. Если есть такая возможность, то можно прокипятить консервированный продукт в течение 15–20 минут, чтобы убить бактерии.

Также, по словам Павловой, желательно питаться только в вызывающих доверие точках общественного питания. "Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм", — заключила она.

Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"
Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"
Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
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