Регионы накрывает ботулизм: симптомы, опасность заболевания и профилактика Медики, силовики и власти борются с волной ботулизма среди жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Несколько десятков человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии. Что известно об этом заболевании, как его распознать, что делать? 18 июня, 13:52 Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Некачественные компоненты у операторов готовых обедов и летняя жара вызвали крупнейшую за последние годы вспышку ботулизма в России. Инфекция уже уложила 120 человек в Москве и перекинулась на Подмосковье. В столице 55 пострадавших — в тяжёлом состоянии. В Нижегородской области 12 пациентов попали в реанимацию. В Казани госпитализировано 14 человек, часть тоже находится в палате интенсивной терапии.

В настоящее время проводится проверка по факту массового отравления россиян. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека из компаний, которые выпускали готовые обеды.

Что известно о ботулизме

Ботулизм — опасная инфекция, которая возникает в результате проникновения в организм бактерий Clostridium botulinum. Заболевание не заразно и не передаётся в результате контакта с другими людьми. Основным источником заражения служат пищевые продукты, которые прошли недостаточную термическую обработку. Продукты питания, которые содержат бактерии, трудно выявить: зачастую они ничем не отличаются от качественных.

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Симптомы ботулизма

Признаки болезни могут проявиться в течение от нескольких часов до полутора суток после проникновения возбудителя в организм. Основными симптомами заболевания служат болезненные ощущения при глотании, затруднённая речь, сухость ротовой полости, затруднённое дыхание, проблемы со зрением, судороги, рвота.

Болезнь может развиться не только после употребления консервированной пищи, но и готовой еды. Об этом сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.

Чем опасен ботулизм

Болезнь опасна, поскольку в некоторых случаях она может привести даже к летальному исходу. При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. В больнице пациенту сделают промывание желудка, а также поставят очистительную клизму и возьмут пробу на переносимость чужеродного белка. Затем будет введена противоботулиническая сыворотка, которая нейтрализует токсины.

По словам Анчи Барановой, при своевременном и качественном лечении можно избежать негативных последствий. Она добавила, что около половины заболевших могут выздороветь без лечения, но это может занять очень много времени. В данном случае всё зависит от того, какое количество бактерий проникло в организм.

Профилактика

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что чаще заражение ботулизмом можно получить после употребления консервированных продуктов. "В (консервных) банках создаются максимально благоприятные условия для размножения клостридий (возбудителей)", — написала она в своём телеграм-канале.

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Перед употреблением консервов врач рекомендует внимательно осмотреть упаковку. Если банка вздута, то это может говорить о том, что были нарушены условия хранения продукта. Но и хорошая упаковка не может служить гарантией отсутствия вреда, добавила она.

После вскрытия упаковки продукцию необходимо хранить исключительно в холодильнике. Кроме того, следует чётко выполнять все требования к применению продукта, указанные на упаковке. Если есть такая возможность, то можно прокипятить консервированный продукт в течение 15–20 минут, чтобы убить бактерии.

Также, по словам Павловой, желательно питаться только в вызывающих доверие точках общественного питания. "Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм", — заключила она.

Авторы Альмир Хабибуллин