В РФ могут усилить контроль за едой в детских лагерях на фоне массовых отравлений фасолью
В ГД просят усилить контроль за безопасностью питания в летних лагерях
Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский призвали усилить контроль за безопасностью и качеством питания в детских летних лагерях на фоне массового заражения ботулизмом в нескольких регионах России. С такой просьбой парламентарии обратились к генпрокурору Игорю Краснову, сообщает SHOT.
По словам депутатов, ежегодно из разных регионов России поступает информация об отравлениях детей и некачественном питании в летних лагерях. А скандал вокруг заражённой фасоли ещё раз показал уязвимость отрасли.
Напомним, в Москве, а также в ряде других российских регионов были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратилось более ста человек. Все они употребляли блюда с фасолью. Фигурантами уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве стали четыре человека.