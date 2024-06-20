В РФ могут усилить контроль за едой в детских лагерях на фоне массовых отравлений фасолью

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский призвали усилить контроль за безопасностью и качеством питания в детских летних лагерях на фоне массового заражения ботулизмом в нескольких регионах России. С такой просьбой парламентарии обратились к генпрокурору Игорю Краснову, сообщает SHOT.