Названы продукты – источники ботулотоксина, которые есть у каждого

Мёд, консервы, рыба и другие распространённые продукты могут стать причиной заражения ботулизмом. Об этом интернет-изданию Regions рассказала врач – терапевт, нутрициолог Анастасия Курова. По её словам, многие продукты чаще всего неправильно обрабатываются или хранятся.

"В домашнем консервировании часто недостаточны строгие условия стерилизации, а промышленные консервированные продукты, например овощи, имеют очень низкий риск заражения, так как условия стерилизации у большинства производителей очень строгие и регламентированы стандартами", — заявила врач.