Названы продукты – источники ботулотоксина, которые есть у каждого
Терапевт Курова: Ботулизм могут вызвать консервы, рыба и даже мёд
Мёд, консервы, рыба и другие распространённые продукты могут стать причиной заражения ботулизмом. Об этом интернет-изданию Regions рассказала врач – терапевт, нутрициолог Анастасия Курова. По её словам, многие продукты чаще всего неправильно обрабатываются или хранятся.
"В домашнем консервировании часто недостаточны строгие условия стерилизации, а промышленные консервированные продукты, например овощи, имеют очень низкий риск заражения, так как условия стерилизации у большинства производителей очень строгие и регламентированы стандартами", — заявила врач.
Средой развития Clostridium botulinum может стать и рыба. Копчёный лосось, сельдь и скумбрию врач рекомендовала покупать только в официальных точках реализации. Подхватить болезнь можно и от колбасы, ветчины или паштетов, если они хранятся в условиях, способствующих росту бактерий. Опасным может оказаться даже непастеризованный мёд. Склонные к развитию ботулотоксина продукты следует хранить при низкой температуре, добавила специалист.
Напомним, ранее в Москве и других российских регионах жители угодили в инфекционные отделения с диагнозом "ботулизм". Все пострадавшие употребляли блюда, в которых среди ингредиентов были тунец и фасоль. Роспотребнадзор позднее заявил, что всему виной компания "Савон-К", из-за продукции которой и случилось массовое отравление. Повар уже арестован, а директор предприятия отправлен под домашний арест. К настоящему моменту из больниц уже выписаны 15 пациентов, которые перенесли инфекцию.