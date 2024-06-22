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22 июня, 01:58

Названы продукты – источники ботулотоксина, которые есть у каждого

Терапевт Курова: Ботулизм могут вызвать консервы, рыба и даже мёд

Мёд, консервы, рыба и другие распространённые продукты могут стать причиной заражения ботулизмом. Об этом интернет-изданию Regions рассказала врач – терапевт, нутрициолог Анастасия Курова. По её словам, многие продукты чаще всего неправильно обрабатываются или хранятся.

"В домашнем консервировании часто недостаточны строгие условия стерилизации, а промышленные консервированные продукты, например овощи, имеют очень низкий риск заражения, так как условия стерилизации у большинства производителей очень строгие и регламентированы стандартами", заявила врач.

Средой развития Clostridium botulinum может стать и рыба. Копчёный лосось, сельдь и скумбрию врач рекомендовала покупать только в официальных точках реализации. Подхватить болезнь можно и от колбасы, ветчины или паштетов, если они хранятся в условиях, способствующих росту бактерий. Опасным может оказаться даже непастеризованный мёд. Склонные к развитию ботулотоксина продукты следует хранить при низкой температуре, добавила специалист.

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Напомним, ранее в Москве и других российских регионах жители угодили в инфекционные отделения с диагнозом "ботулизм". Все пострадавшие употребляли блюда, в которых среди ингредиентов были тунец и фасоль. Роспотребнадзор позднее заявил, что всему виной компания "Савон-К", из-за продукции которой и случилось массовое отравление. Повар уже арестован, а директор предприятия отправлен под домашний арест. К настоящему моменту из больниц уже выписаны 15 пациентов, которые перенесли инфекцию.

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Freepik

Нигина Азамова
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