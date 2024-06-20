Онищенко объяснил, передаётся ли ботулизм через пиво
Онищенко: Ботулотоксин не вырабатывается при приготовлении пива
В пиве не может образоваться ботулотоксин, так как этот напиток изготавливается при термической обработке ингредиентов. Об этом рассказал академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Что касается пива, я бы с удовольствием на него нацеплял ещё кучу болячек — начиная от дизентерии, холеры и прочего, лишь бы отпугнуть людей, чтобы это пойло не употреблять, но, к сожалению, не могу этого сделать — поступиться принципами. Ничего с вашим пивом не будет", — подчеркнул специалист в эфире радио "Говорит Москва".
Онищенко пояснил, что пиво изготавливается при термической обработке. По его словам, микробу, который вырабатывает опасное вещество, необходима анаэробная среда — отсутствие кислорода.
А ранее токсиколог объяснил, можно ли заразиться ботулизмом через уличную еду. По словам специалиста, некачественный стритфуд грозит не менее опасными патологиями.
Напомним, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержали четырёх человек, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а директора компании отправили под домашний арест. В больницах с ботулизмом остаётся 301 человек.
Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture