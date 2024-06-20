Онищенко объяснил, передаётся ли ботулизм через пиво

В пиве не может образоваться ботулотоксин, так как этот напиток изготавливается при термической обработке ингредиентов. Об этом рассказал академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Что касается пива, я бы с удовольствием на него нацеплял ещё кучу болячек — начиная от дизентерии, холеры и прочего, лишь бы отпугнуть людей, чтобы это пойло не употреблять, но, к сожалению, не могу этого сделать — поступиться принципами. Ничего с вашим пивом не будет", — подчеркнул специалист в эфире радио "Говорит Москва".