Токсиколог оценил вероятность заразиться ботулизмом через уличную еду
Токсиколог Эдигер: Уличная еда опасна сальмонеллой, а не ботулизмом
Уличная еда опасна сальмонеллой и стафилококком, а не ботулизмом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Отравления уличной едой, в которой могут жить возбудители многих заболеваний, совсем не редкость. Можно ли получить ботулизм, питаясь стритфудом, рассказал токсиколог Александр Эдигер.
"Если говорить о ботулизме, то это крайне маловероятно. Там совершенно другие возбудители", — отмечает эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам эксперта, в уличной еде скорее будут возбудители кишечной группы, вроде сальмонеллы, стафилококка или возбудителя дизентерии. Эти болезни опасны не меньше ботулизма и могут приводить к тяжелейшим последствиям.
Напомним, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержали четырёх человек, им предъявлено обвинение. Life.ru рассказывал, что есть ряд продуктов, которые могут быть возбудителями ботулизма.