Токсиколог оценил вероятность заразиться ботулизмом через уличную еду

Отравления уличной едой, в которой могут жить возбудители многих заболеваний, совсем не редкость. Можно ли получить ботулизм, питаясь стритфудом, рассказал токсиколог Александр Эдигер.

"Если говорить о ботулизме, то это крайне маловероятно. Там совершенно другие возбудители", — отмечает эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, в уличной еде скорее будут возбудители кишечной группы, вроде сальмонеллы, стафилококка или возбудителя дизентерии. Эти болезни опасны не меньше ботулизма и могут приводить к тяжелейшим последствиям.