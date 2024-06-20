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20 июня, 13:47

Токсиколог оценил вероятность заразиться ботулизмом через уличную еду

Токсиколог Эдигер: Уличная еда опасна сальмонеллой, а не ботулизмом

Уличная еда опасна сальмонеллой и стафилококком, а не ботулизмом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Уличная еда опасна сальмонеллой и стафилококком, а не ботулизмом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Отравления уличной едой, в которой могут жить возбудители многих заболеваний, совсем не редкость. Можно ли получить ботулизм, питаясь стритфудом, рассказал токсиколог Александр Эдигер.

"Если говорить о ботулизме, то это крайне маловероятно. Там совершенно другие возбудители", — отмечает эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, в уличной еде скорее будут возбудители кишечной группы, вроде сальмонеллы, стафилококка или возбудителя дизентерии. Эти болезни опасны не меньше ботулизма и могут приводить к тяжелейшим последствиям.

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В Минздраве озвучили число россиян, которые остаются в больницах с ботулизмом

Напомним, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержали четырёх человек, им предъявлено обвинение. Life.ru рассказывал, что есть ряд продуктов, которые могут быть возбудителями ботулизма.

Николай Рюмин
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