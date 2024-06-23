Детские фильмы в СССР были не просто кино — это была дорога к приключениям, дружбе и вечным жизненным урокам. Идеи, закладываемые в эти старые картины, несли особый смысл как для подрастающего поколения, так и для взрослых. В этом тесте мы предлагаем вам проверить свою память и попробовать угадать советский семейный фильм по строчке из его культовой песни. Итак, стряхните пыль со старых пластинок, разбудите своего внутреннего ребёнка и приготовьтесь подпевать!