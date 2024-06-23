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23 июня, 13:31

Число погибших россиян во время хаджа в Саудовской Аравии возросло до семи

Число россиян, которые погибли в Саудовской Аравии во время хаджа, возросло до семи. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Джидде.

"Всего во время хаджа умерли семь граждан России — двое мужчин и пять женщин", — цитирует ТАСС слова собеседника.

Число погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию паломников превысило тысячу
Число погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию паломников превысило тысячу

Напомним, первые сообщения о том, что в Мекке во время хаджа массово скончались паломники, пришли 17 июня. Каждый год паломничество проходит в условиях экстремальной жары. Позже стало известно, что среди погибших были граждане России. Только двое из них были зарегистрированы официально, остальные туристы совершали обряд без хадж-визы. Как рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) России, основной причиной смерти паломников являются сердечные заболевания, которые обостряются во время сильной жары.

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ТАСС / EPA

Александра Мышляева
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