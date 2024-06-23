Число погибших россиян во время хаджа в Саудовской Аравии возросло до семи

Число россиян, которые погибли в Саудовской Аравии во время хаджа, возросло до семи. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Джидде.

Напомним, первые сообщения о том, что в Мекке во время хаджа массово скончались паломники, пришли 17 июня. Каждый год паломничество проходит в условиях экстремальной жары. Позже стало известно, что среди погибших были граждане России. Только двое из них были зарегистрированы официально, остальные туристы совершали обряд без хадж-визы. Как рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) России, основной причиной смерти паломников являются сердечные заболевания, которые обостряются во время сильной жары.