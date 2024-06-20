Число погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию паломников превысило тысячу
Количество паломников, которые погибли в Саудовской Аравии во время хаджа, перевалило за тысячу. По данным агентства Франс Пресс, порядка 800 человек считаются пропавшими без вести.
Большинство жертв, как утверждается, — египтяне. Причём многие из погибших, как отмечает ТАСС, совершали хадж нелегально. Паломники приехали в Мекку без специальной хадж-визы, которую выдают власти Саудовской Аравии. Из-за этого они не могли воспользоваться помещениями для отдыха, которые оборудованы кондиционерами. Им пришлось совершать долгие переходы под открытым солнцем.
Основной причиной смерти стала экстремальная жара. Температура воздуха в Мекке во время хаджа в этом году поднялась до 52 градусов.
Напомним, первые сообщения, что в Мекке во время хаджа массово скончались паломники со всего мира, пришли 17 июня. Паломничество в Мекку началось 14 июня. Каждый год оно проходит в условиях экстремальной жары. Среди умерших есть россияне: четверо паломников из Дагестана и один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы официально, остальные туристы совершали обряд нелегально, без хадж-визы.
ТАСС / ЕРА