Число погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию паломников превысило тысячу

Количество паломников, которые погибли в Саудовской Аравии во время хаджа, перевалило за тысячу. По данным агентства Франс Пресс, порядка 800 человек считаются пропавшими без вести.

Большинство жертв, как утверждается, — египтяне. Причём многие из погибших, как отмечает ТАСС, совершали хадж нелегально. Паломники приехали в Мекку без специальной хадж-визы, которую выдают власти Саудовской Аравии. Из-за этого они не могли воспользоваться помещениями для отдыха, которые оборудованы кондиционерами. Им пришлось совершать долгие переходы под открытым солнцем.