Пятерых российских паломников, умерших во время хаджа, похоронят в Мекке

Представитель Генерального консульства России в Джидде подтвердил, что число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, возросло до пяти.

"Вчера вечером мы получили информацию о смерти ещё одного паломника из России. Таким образом, всего скончались пятеро российских паломников, приехавших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", — цитирует ТАСС слова собеседника.

Пятый умерший паломник страдал пороком сердца и сахарным диабетом, смерть наступила из-за обострения хронических заболеваний на фоне страшной жары и физического истощения. В дипмиссии уточнили, что россиян, умерших во время хаджа, похоронят в Мекке.

Ранее СМИ сообщали, что среди умерших россиян — четверо паломников из Дагестана и один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы официально, остальные туристы совершали обряды нелегально, без хадж-визы.