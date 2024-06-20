Пятерых российских паломников, умерших во время хаджа, похоронят в Мекке
Генконсульство РФ подтвердило гибель пятого российского паломника во время хаджа
Хадж в Мекке. Обложка © ТАСС / АР
Представитель Генерального консульства России в Джидде подтвердил, что число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, возросло до пяти.
"Вчера вечером мы получили информацию о смерти ещё одного паломника из России. Таким образом, всего скончались пятеро российских паломников, приехавших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", — цитирует ТАСС слова собеседника.
Пятый умерший паломник страдал пороком сердца и сахарным диабетом, смерть наступила из-за обострения хронических заболеваний на фоне страшной жары и физического истощения. В дипмиссии уточнили, что россиян, умерших во время хаджа, похоронят в Мекке.
Ранее СМИ сообщали, что среди умерших россиян — четверо паломников из Дагестана и один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы официально, остальные туристы совершали обряды нелегально, без хадж-визы.
Напомним, что в Мекке во время хаджа скончалось более 500 паломников со всего мира, среди жертв есть россияне. При этом только один из всех умерших скончался из-за давки, остальные — по причинам, связанным с жарой. Паломничество в Мекку началось 14 июня. Каждый год оно проходит в условиях экстремальной жары: на днях температура в Большой мечети в Мекке превысила 51 градус.