Тест про школу СССР: Только 10% бывших советских школьников отличат мифы от правды

Советская система образования окружена множеством мифов и догадок. Кто-то говорит, что тогда всё — от формы до программы — было лучшее. Некоторые не соглашаются, но всё равно с теплотой вспоминают детство и юность, проведённые в стенах школы. Советские учебные заведения имели свои уникальные особенности и традиции, о которых современные ученики могут только догадываться. Попробуйте отличить правду от выдумки и освежите воспоминания!