Тест про школу СССР: Только 10% бывших советских школьников отличат мифы от правды
Факты о школах в СССР стали частью истории и загадкой для тех, кто не застал это время. Сможете ли вы отличить мифы от реальности, вспоминая советские школьные годы? Пройдите наш тест и проверьте свои знания!
Советская система образования окружена множеством мифов и догадок. Кто-то говорит, что тогда всё — от формы до программы — было лучшее. Некоторые не соглашаются, но всё равно с теплотой вспоминают детство и юность, проведённые в стенах школы. Советские учебные заведения имели свои уникальные особенности и традиции, о которых современные ученики могут только догадываться. Попробуйте отличить правду от выдумки и освежите воспоминания!
Эти вопросы навевают воспоминания о детстве: прогулки после школы, пионерские лагеря и любимые советские сладости. Готовы спорить, вы не знали, почему в СССР хотели запретить эту конфету и какой она дошла до наших дней.
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ТАСС / Сергей Козлов