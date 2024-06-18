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18 июня, 11:00

Тест про школу СССР: Только 10% бывших советских школьников отличат мифы от правды

Факты о школах в СССР стали частью истории и загадкой для тех, кто не застал это время. Сможете ли вы отличить мифы от реальности, вспоминая советские школьные годы? Пройдите наш тест и проверьте свои знания!

Советская система образования окружена множеством мифов и догадок. Кто-то говорит, что тогда всё — от формы до программы — было лучшее. Некоторые не соглашаются, но всё равно с теплотой вспоминают детство и юность, проведённые в стенах школы. Советские учебные заведения имели свои уникальные особенности и традиции, о которых современные ученики могут только догадываться. Попробуйте отличить правду от выдумки и освежите воспоминания!

Эти вопросы навевают воспоминания о детстве: прогулки после школы, пионерские лагеря и любимые советские сладости. Готовы спорить, вы не знали, почему в СССР хотели запретить эту конфету и какой она дошла до наших дней.

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ТАСС / Сергей Козлов

Александра Иванова
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