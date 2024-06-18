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18 июня, 05:00

10 случаев, когда люди не сумели совладать с современными технологиями, и вышло до слёз смешно

Казалось бы, в 2024 году уже все разбираются со всей этой современной техникой, но, как показывает практика, некоторым это просто не дано. Собрали 10 уморительных фотоподтверждений этому.

"О Господи, папа пытался распечатать клип", — Tom_Sawyerer.

Фото © Reddit / Tom_Sawyerer

Фото © Reddit / Tom_Sawyerer

"Приложение для обмена лицами работает даже лучше, чем я предполагал", — mirk.

Фото © Reddit / mirk__

Фото © Reddit / mirk__

"Как думаете, может, сказать моей маме, что планшет можно из коробки достать?" FrederikTwn.

Фото © Reddit / FrederikTwn

Фото © Reddit / FrederikTwn

"Но мне так нравится, очень удобно, заявила моя крайне технически подкованная тётя", — Lordalphax.

Фото © Reddit / Lordalphax

Фото © Reddit / Lordalphax

"Я сегодня какой-то рассеянный — засунул средство для стирки в посудомойку", — uglypatty.

Фото © Reddit / uglypatty

Фото © Reddit / uglypatty

"Телефон выскользнул из кармана во время катания на картинге и застрял под машиной. Вот что я обнаружил в конце круга", — podsyboy121.

Фото © Reddit / podsyboy121

Фото © Reddit / podsyboy121

"Запустил робот-пылесос перед тем, как выйти из дома. Видимо, собака не стала ждать, чтобы сделать кучу перед входной дверью. А жена всё думала, почему приложение продолжает показывать ошибку", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Мой попугай отковырял все клавиши на моём ноутбуке", — Jktranz.

Фото © Reddit / Jktranz

Фото © Reddit / Jktranz

"Мама пользуется лупой, чтобы рассмотреть фотографии на телефоне. Люблю её больше жизни, но факт остаётся фактом — с техникой она на вы", — always_heer.

Фото © Reddit / always_heer

Фото © Reddit / always_heer

"Папа ругался, что в "Гугле" левый верхний угол почему-то размыт. И на других сайтах — тоже. Он спалил угол своего экрана", — unidentifies.

Фото © Reddit / unidentifies

Фото © Reddit / unidentifies

10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь
10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь
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Reddit / always_heer, mirk__

Сергей Трофимов
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