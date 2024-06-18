10 случаев, когда люди не сумели совладать с современными технологиями, и вышло до слёз смешно

"О Господи, папа пытался распечатать клип", — Tom_Sawyerer.

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"Приложение для обмена лицами работает даже лучше, чем я предполагал", — mirk.

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"Как думаете, может, сказать моей маме, что планшет можно из коробки достать?" — FrederikTwn.

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"Но мне так нравится, очень удобно, заявила моя крайне технически подкованная тётя", — Lordalphax.

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"Я сегодня какой-то рассеянный — засунул средство для стирки в посудомойку", — uglypatty.

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"Телефон выскользнул из кармана во время катания на картинге и застрял под машиной. Вот что я обнаружил в конце круга", — podsyboy121.

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"Запустил робот-пылесос перед тем, как выйти из дома. Видимо, собака не стала ждать, чтобы сделать кучу перед входной дверью. А жена всё думала, почему приложение продолжает показывать ошибку", — пользователь Reddit.

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"Мой попугай отковырял все клавиши на моём ноутбуке", — Jktranz.

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"Мама пользуется лупой, чтобы рассмотреть фотографии на телефоне. Люблю её больше жизни, но факт остаётся фактом — с техникой она на вы", — always_heer.

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"Папа ругался, что в "Гугле" левый верхний угол почему-то размыт. И на других сайтах — тоже. Он спалил угол своего экрана", — unidentifies.