10 случаев, когда люди не сумели совладать с современными технологиями, и вышло до слёз смешно
Казалось бы, в 2024 году уже все разбираются со всей этой современной техникой, но, как показывает практика, некоторым это просто не дано. Собрали 10 уморительных фотоподтверждений этому.
"О Господи, папа пытался распечатать клип", — Tom_Sawyerer.
Фото © Reddit / Tom_Sawyerer
"Приложение для обмена лицами работает даже лучше, чем я предполагал", — mirk.
Фото © Reddit / mirk__
"Как думаете, может, сказать моей маме, что планшет можно из коробки достать?" — FrederikTwn.
Фото © Reddit / FrederikTwn
"Но мне так нравится, очень удобно, заявила моя крайне технически подкованная тётя", — Lordalphax.
Фото © Reddit / Lordalphax
"Я сегодня какой-то рассеянный — засунул средство для стирки в посудомойку", — uglypatty.
Фото © Reddit / uglypatty
"Телефон выскользнул из кармана во время катания на картинге и застрял под машиной. Вот что я обнаружил в конце круга", — podsyboy121.
Фото © Reddit / podsyboy121
"Запустил робот-пылесос перед тем, как выйти из дома. Видимо, собака не стала ждать, чтобы сделать кучу перед входной дверью. А жена всё думала, почему приложение продолжает показывать ошибку", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Мой попугай отковырял все клавиши на моём ноутбуке", — Jktranz.
Фото © Reddit / Jktranz
"Мама пользуется лупой, чтобы рассмотреть фотографии на телефоне. Люблю её больше жизни, но факт остаётся фактом — с техникой она на вы", — always_heer.
Фото © Reddit / always_heer
"Папа ругался, что в "Гугле" левый верхний угол почему-то размыт. И на других сайтах — тоже. Он спалил угол своего экрана", — unidentifies.
Фото © Reddit / unidentifies
Reddit / always_heer, mirk__