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17 июня, 22:13

Большой театр сообщил о смерти режиссёра Камерной сцены Валерия Федоренко

Режиссёр Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Обложка © Telegram / Большой театр России

Режиссёр Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Обложка © Telegram / Большой театр России

Государственный академический Большой театр России сообщил о скоропостижной смерти режиссёра Камерной сцены имени Б. А. Покровского Валерия Федоренко. Деятеля культуры не стало 17 июня, ему был 61 год.

"Выражаем соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания мы сообщим дополнительно", — заявили в ГАБТ.

В Камерный театр выпускник Астраханской государственной консерватории пришёл после окончания ГИТИСа. Уже в 1996 году Федоренко стал солистом оперы, а ещё через 15 лет — режиссёром. Параллельно Валерий Борисович практиковал актёрскую деятельность, снявшись в нескольких фильмах и сериалах, таких как "Искушение титаника", "Артисты" и "Оперативный псевдоним".

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Несколькими днями ранее также не стало актёра и режиссёра Игоря Меркулова, сыгравшего Лёху-ледокола в фильме "Следствие ведут знатоки". Артисту тоже был 61 год.

Илья Пушкарев
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