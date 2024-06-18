Большой театр сообщил о смерти режиссёра Камерной сцены Валерия Федоренко

Государственный академический Большой театр России сообщил о скоропостижной смерти режиссёра Камерной сцены имени Б. А. Покровского Валерия Федоренко. Деятеля культуры не стало 17 июня, ему был 61 год.

"Выражаем соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания мы сообщим дополнительно", — заявили в ГАБТ.

В Камерный театр выпускник Астраханской государственной консерватории пришёл после окончания ГИТИСа. Уже в 1996 году Федоренко стал солистом оперы, а ещё через 15 лет — режиссёром. Параллельно Валерий Борисович практиковал актёрскую деятельность, снявшись в нескольких фильмах и сериалах, таких как "Искушение титаника", "Артисты" и "Оперативный псевдоним".