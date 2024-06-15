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15 июня, 13:17

В Дагестане умер 100-летний ветеран ВОВ Ильяс Казиханов

Ильяс Казиханов. Обложка © Telegram / Юсуп Умавов

Ильяс Казиханов. Обложка © Telegram / Юсуп Умавов

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ильяс Казиханов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов.

"Печальная весть пришла к нам сегодня: на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Ильяс Батырханович Казиханов", — написал Умавов.

Ильяс Казиханов родился 23 декабря 1923 года в дагестанском селе Нижнее Казанище. В 1942 году он окончил Тбилисское горноартиллерийское училище и был назначен командиром огневого взвода 1-й батареи 55-го артиллерийского полка 61-й стрелковой дивизии.

Военный участвовал в битве за Кавказ, освобождении Одессы, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. В Праге он встретил День Победы. В августе 1945 года он принял участие в разгроме японских империалистов в качестве командира батареи. После войны Казиханов ещё десять лет служил в Красной армии, а затем работал в Министерстве культуры и Министерстве сельского хозяйства Дагестана.

Ильяс Казиханов был удостоен двумя медалями "За боевые заслуги", двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Кроме того, он получил более 20 медалей за освобождение и взятие городов, а также юбилейные медали и болгарскую награду "Отечественная война 1944–1945 годов".

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Ранее Life.ru рассказывал, что получивший звезду Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался российскому лидеру Владимиру Путину, что считает себя молодым в свои 100 лет и готов защищать Родину на СВО, однако в военкомате ему отказали. Он отметил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в столкновении с киевским режимом.

Александра Мышляева
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