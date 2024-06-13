Умер космонавт Вячеслав Зудов, который участвовал в нештатной посадке "Союза-23"

Герой Советского Союза (СССР), лётчик-космонавт, участник нештатной посадки на воду "Союза-23" Вячеслав Зудов скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос").

"Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году [жизни], 12 июня 2024 года", — указано в сообщении.

Церемония прощания с Зудовым пройдёт в пятницу, 14 июня, на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в подмосковных Мытищах.

Корабль "Союз-23" лётчика Зудова в 1976 году совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду. Космонавт родился в 1942 году. В 1960 году он поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1963-м Зудов проходил службу в частях военно-транспортной авиации Советской армии, а через два года его зачислили в отряд советских космонавтов.

За проявленные мужество и героизм Зудов был награждён медалью "Золотая Звезда" Героя СССР и орденом Ленина. Космонавт также имеет звание "Почётный строитель Байконура".