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Регион
2 июня, 14:28

Путин назвал человеком-легендой ушедшего из жизни полярника Чилингарова

Президент России Владимир Путин назвал человеком-легендой депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова, умершего накануне. Текст телеграммы с соболезнованиями родным и близким учёного опубликовала пресс-служба Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что память об учёном навсегда сохранится в сердцах его близких и товарищей по экспедициям. Вместе с тем президент назвал Чилингарова сильным духом человеком и настоящим патриотом.

Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым
Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым

Как ранее писал Life.ru, Чилингаров умер 1 июня на 85-м году жизни. Сообщалось, что это случилось после продолжительной и тяжёлой болезни. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершего. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер и полярник многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.

Обложка ©

TACC / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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