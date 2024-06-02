Путин назвал человеком-легендой ушедшего из жизни полярника Чилингарова

Президент России Владимир Путин назвал человеком-легендой депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова, умершего накануне. Текст телеграммы с соболезнованиями родным и близким учёного опубликовала пресс-служба Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы", — отметил Путин.