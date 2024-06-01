"Невосполнимая утрата": Неверов назвал причину смерти полярника Чилингарова

Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров умер после продолжительной и тяжёлой болезни. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

"Герой Советского Союза, Герой России, учёный с мировым именем, депутат Государственной думы — это всё о нём. Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича", — написал Неверов в телеграм-канале вечером в субботу, 1 июня.

Зампред Госдумы подчеркнул, что смерть Чилингарова — невосполнимая утрата. Он добавил, что исследователь будет всегда жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить или просто общаться.