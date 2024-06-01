"Невосполнимая утрата": Неверов назвал причину смерти полярника Чилингарова
Неверов: Чилингаров умер в 84 года после продолжительной и тяжёлой болезни
Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров умер после продолжительной и тяжёлой болезни. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.
"Герой Советского Союза, Герой России, учёный с мировым именем, депутат Государственной думы — это всё о нём. Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича", — написал Неверов в телеграм-канале вечером в субботу, 1 июня.
Зампред Госдумы подчеркнул, что смерть Чилингарова — невосполнимая утрата. Он добавил, что исследователь будет всегда жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить или просто общаться.
Напомним, Артур Чилингаров умер в 84 года. У профессора-исследователя достаточно насыщенная биография. Так, он руководил походом атомного ледокола "Сибирь", который достиг Северного полюса. Кроме того, Чилингаров возглавлял научную полярную экспедицию "Арктика-2007" на судне "Академик Фёдоров", руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов, удостоен звания Героя России. У выдающегося исследователя остались жена, сын и дочь.