Умер депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров

Депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Ушёл из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы подчеркнул, что жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — это пример для всех россиян, а память о нём навсегда останется в сердцах граждан.

Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде и провёл детство, когда город был в блокаде. Затем его эвакуировали в Усть-Каменогорск. В 1963-м он окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова, получив специальность "инженер-океанолог".

В 1985-м Чилингаров участвовал в спасении научно-исследовательского судна "Михаил Сомов". За руководство операцией ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1986-м он помогал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). В 1987-м Чилингаров руководил походом атомного ледокола "Сибирь", который достиг Северного полюса. В июле–августе 2007-го возглавлял научную полярную экспедицию "Арктика-2007" на судне "Академик Фёдоров". Руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2".

Чилингаров был первым вице-президентом Русского географического общества, главой Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас" и президентом Ассоциации полярников. Избирался в Госдуму в течение семи созывов, получил звание Героя России. У выдающегося исследователя остались жена, сын и дочь.