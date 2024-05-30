В Стерлитамаке умер 35-летний депутат городского совета Юрий Барабаш
Депутат горсовета Стерлитамака Юрий Барабаш умер в возрасте 35 лет. Обложка © VK / Юрий Барабаш
В Стерлитамаке на 36-м году жизни умер депутат городского совета и глава местного отделения партии "Справедливая Россия" Юрий Барабаш. Об этом в социальной сети рассказали его коллеги.
"На 36-м году ушёл из жизни Барабаш Юрий Викторович, депутат Совета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан пятого созыва. Прощание с Юрием Викторовичем пройдёт 1 июня в Доме прощаний по адресу: ул. Комарова, 18а. Начало траурного митинга в 11.30 ч.", — говорится в посте в группе совета городского округа в социальной сети "ВКонтакте".
Детали и причина смерти Барабаша не сообщаются, но, как пишет aif.ru, беды ничто не предвещало. О политике отзываются как о честном и ответственном человеке, который активно участвовал в жизни Стерлитамака и отделения "Справедливой России".
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