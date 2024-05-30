Актёр из сериалов "След" и "Тайны следствия" ушёл из жизни
Актёр из сериалов "След" и "Тайны следствия" Роман Клементьев умер в 59 лет
Скончался актёр Роман Клементьев. Фото © "Кино-театр.ру"
Российский актёр, сыгравший множество ролей в кино и театре, Роман Клементьев умер 29 мая на 60-м году жизни. Новость о его смерти опубликовал портал "Кино-театр.ру" без уточнения причины.
Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году стал выпускником отделения театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Его кинокарьера берёт своё начало в конце 2000-х. Он принимал участие в сериалах "След" и "Тайны следствия".
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