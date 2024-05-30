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30 мая, 14:49

Актёр из сериалов "След" и "Тайны следствия" ушёл из жизни

Актёр из сериалов "След" и "Тайны следствия" Роман Клементьев умер в 59 лет

Скончался актёр Роман Клементьев. Фото © "Кино-театр.ру"

Скончался актёр Роман Клементьев. Фото © "Кино-театр.ру"

Российский актёр, сыгравший множество ролей в кино и театре, Роман Клементьев умер 29 мая на 60-м году жизни. Новость о его смерти опубликовал портал "Кино-театр.ру" без уточнения причины.

Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году стал выпускником отделения театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Его кинокарьера берёт своё начало в конце 2000-х. Он принимал участие в сериалах "След" и "Тайны следствия".

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Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась прошлой ночью после долгих лет борьбы с онкологией головного мозга. В последнее время она страдала от сильных болей и постоянной слабости, сильно исхудала и не могла ходить без помощи. Её супруг — фигурист Пётр Чернышёв — не покидал Анастасию до самого конца. О самых запоминающихся ролях яркой актрисы вы можете прочитать в материале Life.ru.

Владимир Озеров
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