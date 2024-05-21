Генконструктор НПО автоматики Дерюгин умер в возрасте 83 лет после болезни

Генеральный конструктор научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н.А. Семихатова Сергей Дерюгин, который участвовал в налаживании серийного производства системы управления для ракет семейства "Союз-2", умер в возрасте 83 лет. Как уточнили в "Роскосмосе", специалист ушёл из жизни во вторник, 21 мая, после продолжительной болезни.

"С его именем связана успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства "Союз-2", которыми успешно выводятся на орбиту космические аппараты, доставляются грузы и космонавты на МКС", — указали в госкорпорации.

Дерюгин родился в феврале 1941 года в Воронеже, он окончил Челябинский политехнический институт и работал в НИИ автоматики инженером в расчётно-теоретическом подразделении. В 1997-м получил должность генконструктора. В "Роскосмосе" подчеркнули, что на протяжении 60 лет профессиональной деятельности Дерюгин решал достаточно сложные задачи создания ракетной техники.