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9 апреля, 16:56

Скончался советский космонавт Владимир Аксёнов

"Роскосмос": Советский космонавт, дважды Герой СССР Аксёнов умер в 89 лет

Владимир Аксёнов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Аксёнов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Советский космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов умер на 90-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе". Глава госкорпорации Юрий Борисов выразил соболезнования его семье и близким.

"Добрая память об Аксёнове Владимире Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений покорителей космоса", — приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова Борисова.

Глава госкорпорации отметил, что Аксёнов благодаря знаниям, опыту и морально-этическим принципам пользовался глубоким уважением и авторитетом среди друзей и коллег.

Аксёнов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. Свой путь к полёту в космос начал в 1953 году, поступив в 10-ю военно-авиационную школу лётчиков в Кременчуге. В начале 1957 года прибыл в Подлипки (сейчас Королёв Московской области) для оформления в запас. Тогда же начал работать в Особом конструкторском бюро № 1 (сейчас РКК "Энергия"), где прошёл путь от конструктора третьей категории до старшего инженера-конструктора. Впервые Аксёнов побывал в космосе в сентябре 1976 года (в качестве бортинженера корабля "Союз-22"). А в июне 1980 года он провёл первый испытательный полёт нового космического корабля "Союз Т-2". Владимир Викторович дважды — в 1976-м и 1980 году — был удостоен звания Героя СССР. Он покинул отряд космонавтов осенью 1988 года.

Ранее сообщалось о смерти Владимира Полякова — советского космонавта-рекордсмена, который провёл на станции "Мир" 437 суток. Всего он летал на МКС два раза, проведя там в сумме 678 дней.

Космонавт-дублёр Терешковой умерла в 90 лет, так и не слетав в космос
Космонавт-дублёр Терешковой умерла в 90 лет, так и не слетав в космос
Наталья Исакова
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