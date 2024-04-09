Скончался советский космонавт Владимир Аксёнов

Аксёнов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. Свой путь к полёту в космос начал в 1953 году, поступив в 10-ю военно-авиационную школу лётчиков в Кременчуге. В начале 1957 года прибыл в Подлипки (сейчас Королёв Московской области) для оформления в запас. Тогда же начал работать в Особом конструкторском бюро № 1 (сейчас РКК "Энергия"), где прошёл путь от конструктора третьей категории до старшего инженера-конструктора. Впервые Аксёнов побывал в космосе в сентябре 1976 года (в качестве бортинженера корабля "Союз-22"). А в июне 1980 года он провёл первый испытательный полёт нового космического корабля "Союз Т-2". Владимир Викторович дважды — в 1976-м и 1980 году — был удостоен звания Героя СССР. Он покинул отряд космонавтов осенью 1988 года.