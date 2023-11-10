Космонавт-дублёр Терешковой умерла в 90 лет, так и не слетав в космос

"В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарёва, которая была вторым дублёром Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полёт в космос", — отметили в госкорпорации.

Валентина Пономарёва родилась в 1933 году в Москве. В 1957-м она окончила Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик жидкостных ракетных двигателей". Затем Пономарёва работала в отделении прикладной математики Академии наук СССР. В 1963 году она готовилась по программе первого женского космического полёта на корабле "Восток-6" в группе вместе с Ириной Соловьёвой и Жанной Ёркиной. В июне была вторым дублёром пилота "Востока-6" Валентины Терешковой. Позже Пономарёва готовилась в качестве командира "Восхода" для полёта с первым выходом женщины — второго пилота Ирины Соловьёвой — в открытый космос, однако он не состоялся из-за закрытия программы.