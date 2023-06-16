Терешкова стала первой, кого Путин наградил орденом Гагарина

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Награда была учреждена главой государства в конце мая, а 86-летняя Терешкова стала первым кавалером ордена.

Орден Гагарина присуждён за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полёта, активную общественную и международную деятельность. Указ подписан в 60-ю годовщину полёта Валентины Терешковой.