Путин встретился с Терешковой и лично вручил ей орден Гагарина
Президент РФ Владимир Путин лично вручил орден Гагарина первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и поздравил её с 60-летним юбилеем полëта в космос. Глава государства также отметил её вклад в развитие государственности России, поддержку материнства и детства.
Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом Гагарина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полёта в космос, активную общественную и международную деятельность глава государства наградил В. Терешкову орденом Гагарина", — сказано в сообщении Кремля.
Ранее стало известно, что российский лидер планирует после своего участия в ПМЭФ встретиться с Валентиной Терешковой по случаю 60-летней годовщины её космического полёта. Также Путин подписал документ о награждении Терешковой орденом Гагарина. Вдобавок к титулу первой в мире женщины-космонавта Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина.
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