Путин встретился с Терешковой и лично вручил ей орден Гагарина

Президент РФ Владимир Путин лично вручил орден Гагарина первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и поздравил её с 60-летним юбилеем полëта в космос. Глава государства также отметил её вклад в развитие государственности России, поддержку материнства и детства.