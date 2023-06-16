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Опубликовано 16 июня 2023, 10:58

Песков: Путин после ПМЭФ встретится с Валентиной Терешковой

Путин после ПМЭФ встретится с первой в мире женщиной-космонавтом и депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По завершении форума в Константиновском дворце, в своей резиденции, Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, у которой [сегодня] годовщина её космического полета", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что это важная встреча, так как у президента и Терешковой очень тёплые отношения, а сам он безгранично её уважает.

В Кремле озвучили возможные темы выступления Путина на ПМЭФ
В Кремле озвучили возможные темы выступления Путина на ПМЭФ

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге м 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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