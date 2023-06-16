Песков: Путин после ПМЭФ встретится с Валентиной Терешковой
Путин после ПМЭФ встретится с первой в мире женщиной-космонавтом и депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По завершении форума в Константиновском дворце, в своей резиденции, Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, у которой [сегодня] годовщина её космического полета", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что это важная встреча, так как у президента и Терешковой очень тёплые отношения, а сам он безгранично её уважает.
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге м 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.