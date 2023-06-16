Песков: Путин после ПМЭФ встретится с Валентиной Терешковой

Путин после ПМЭФ встретится с первой в мире женщиной-космонавтом и депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По завершении форума в Константиновском дворце, в своей резиденции, Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, у которой [сегодня] годовщина её космического полета", — сказал он.