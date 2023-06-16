Володин: Госдума как можно быстрее обеспечит решения Путина, озвученные на ПМЭФ
Госдума проведёт всю необходимую работу, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить решения президента РФ Владимира Путина, озвученные в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума со своей стороны сделает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить решения президента", — написал Володин в своём телеграм-канале.
Напомним, что обширная часть сегодняшнего выступления Путина была посвящена бизнесу. Это и ситуация с проверками предпринимателей, и льготное налогообложение, и другие меры поддержки. А также затрагивались социальные аспекты: пособия, рост заработной платы и МРОТ. О чём ещё говорил президент РФ на ПМЭФ, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Бобылев