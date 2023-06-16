Володин: Госдума как можно быстрее обеспечит решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Госдума проведёт всю необходимую работу, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить решения президента РФ Владимира Путина, озвученные в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума со своей стороны сделает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить решения президента", — написал Володин в своём телеграм-канале.