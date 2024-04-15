Умер Герой России лётчик-испытатель Анатолий Квочур

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Винницкой области Украинской ССР. Свой путь к профессии начал в 1973 году, окончив Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Комарова, затем отучился в Школе лётчиков-испытателей (1978), а также закончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе (1981) и Академию госслужбы при президенте РФ (1999). Уже с 1973 по 1977 год служил в советских авиационных частях в ГДР. После работал лётчиком-испытателем на авиационном заводе имени Гагарина, а затем — в ОКБ имени Микояна. Испытывал серийные самолёты Су-17 и их модификации, истребители МиГ-31 и МиГ-29. В 1998 году Квочура включили в топ-10 ведущих лётчиков-испытателей мира. За время своей лётной практики он освоил около 90 типов летательных аппаратов и подготовил несколько десятков коллег. За свою деятельность Квочур был награждён орденом Трудового Красного Знамени (1988) и орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998).