Путин выразил соболезнования родным и близким Чилингарова
Путин направил соболезнования близким депутата Чилингарова, умершего в 84 года
Владимир Путин и Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова, о смерти которого стало известно вечером 1 июня. В послании его родным глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной учёного и парламентария, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России", — сказал представитель Кремля журналистам.
В апреле 2011 года, когда Путин был на посту премьера, полярник попросил у него деньги на глубоководный аппарат и пообещал выделить место в первой экспедиции. А в сентября 2019-го президент РФ наградил Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как сообщал Life.ru, Чилингаров умер на 85-м году жизни. Он руководил походом атомного ледокола "Сибирь", который достиг Северного полюса. Кроме того, возглавлял научную полярную экспедицию "Арктика-2007" на судне "Академик Фёдоров". Руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Избирался в Госдуму в течение семи созывов, получил звание Героя России. У выдающегося исследователя остались жена, сын и дочь.