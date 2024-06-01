Путин выразил соболезнования родным и близким Чилингарова

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова, о смерти которого стало известно вечером 1 июня. В послании его родным глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной учёного и парламентария, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России", — сказал представитель Кремля журналистам.