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1 июня, 18:51

Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым

Полярник Зайцев: Прощание с Чилингаровым пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя

Учёный и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Telegram / Сергей Неверов

Учёный и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Telegram / Сергей Неверов

Прощание с умершим полярником, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил его многолетний помощник почётный полярник Константин Зайцев.

"Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище", — приводит слова Зайцева ТАСС.

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Напомним, о смерти учёного с мировым именем вечером 1 июня сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что Чилингаров был примером для всех россиян, а память о нём навсегда останется в сердцах граждан. Про эту печальную новость также высказался зампред Госдумы Сергей Неверов. По словам парламентария, случившееся для всех является невосполнимой утратой. Он добавил, что причиной смерти Чилингарова стала тяжёлая болезнь.

Алексей Соловьёв
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