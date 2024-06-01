Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым
Полярник Зайцев: Прощание с Чилингаровым пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя
Учёный и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Telegram / Сергей Неверов
Прощание с умершим полярником, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил его многолетний помощник почётный полярник Константин Зайцев.
"Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище", — приводит слова Зайцева ТАСС.
Напомним, о смерти учёного с мировым именем вечером 1 июня сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что Чилингаров был примером для всех россиян, а память о нём навсегда останется в сердцах граждан. Про эту печальную новость также высказался зампред Госдумы Сергей Неверов. По словам парламентария, случившееся для всех является невосполнимой утратой. Он добавил, что причиной смерти Чилингарова стала тяжёлая болезнь.