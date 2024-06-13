Лётчик-испытатель, Герой России Василий Работа умер на 94-м году жизни

В Саратовской области на 94-м году жизни умер заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой России Василий Работа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Саратова в своём телеграм-канале.

"На 94-м году жизни скончался заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Российской Федерации Работа Василий Григорьевич. Его труд отмечен высокими государственными наградами, почётом и уважением земляков. До последних дней он был в строю, вёл активную общественную работу, встречался с молодёжью", — говорится в сообщении.

Родился Василий Работа 12 февраля 1931 года в Павлодарском округе Казакской АССР. Под Саратовом жил и трудился лётчиком-испытателем Саратовского авиационного завода с 1967 года, после чего стал заместителем начальника лётно-испытательной станции по лётной части. Он продолжал выполнять испытательные полёты до 65 лет и за это время смог освоить 30 видов самолётов и вертолётов. Среди наград Василия Работы орден Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почёта" и медали.