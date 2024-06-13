ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:30

Лётчик-испытатель, Герой России Василий Работа умер на 94-м году жизни

Василий Работа. Обложка © Wikipedia

Василий Работа. Обложка © Wikipedia

В Саратовской области на 94-м году жизни умер заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой России Василий Работа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Саратова в своём телеграм-канале.

"На 94-м году жизни скончался заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Российской Федерации Работа Василий Григорьевич. Его труд отмечен высокими государственными наградами, почётом и уважением земляков. До последних дней он был в строю, вёл активную общественную работу, встречался с молодёжью", — говорится в сообщении.

Родился Василий Работа 12 февраля 1931 года в Павлодарском округе Казакской АССР. Под Саратовом жил и трудился лётчиком-испытателем Саратовского авиационного завода с 1967 года, после чего стал заместителем начальника лётно-испытательной станции по лётной части. Он продолжал выполнять испытательные полёты до 65 лет и за это время смог освоить 30 видов самолётов и вертолётов. Среди наград Василия Работы орден Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почёта" и медали.

Умер легендарный баскетболист, чей силуэт изображён на логотипе НБА
Умер легендарный баскетболист, чей силуэт изображён на логотипе НБА

Ранее Life.ru рассказывал, что актриса театра и кино Гала Самойлова, которая снималась в сериале "Мажор", умерла в 45 лет. На данный момент причины смерти неизвестны. Свои соболезнования выказали коллеги актрисы из Новой сцены Александринского театра.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров