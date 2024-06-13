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13 июня, 01:54

Актриса из сериала "Мажор" умерла на 46-м году жизни

Актриса из сериала "Мажор" Гала Самойлова умерла в 45 лет

Актриса театра и кино Гала Самойлова. Обложка © VK / Новая сцена Александринского театра

Актриса театра и кино Гала Самойлова. Обложка © VK / Новая сцена Александринского театра

Актриса театра и кино Гала Самойлова умерла на 46-м году жизни. Трагическую новость рассказали в сообществе Новой сцены Александринского театра на странице во "ВКонтакте". Причины смерти неизвестны.

"Пришла печальная новость: не стало нашего друга, актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой. Столько классных наших проектов и спектаклей было связано с Галой. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Галы", — сказано в сообщении.

Самойлова родилась в Кемеровской области в 1978 году и всю жизнь посвятила искусству. Она закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после чего работала в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре "Мастерская" и других. Также она снималась в кино. В числе работ актрисы — роль в сериале "Мажор-2".

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Оксана Попова
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