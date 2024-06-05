В возрасте 99 лет умер британский актёр Уильям Расселл из сериала "Доктор Кто"
Британский актёр Уильям Расселл. Обложка © Flickr / Paulodykes
В возрасте 99 лет умер британский актёр Уильям Расселл, известный по роли в сериале "Доктор Кто", сообщает издание The Sun. На данный момент причина смерти неизвестна.
Расселл сыграл в сериале в 1963 году при его запуске. Он исполнил роль школьного учителя Яна Честертона и был задействован почти во всех сериях первых двух сезонов. В 1965 году он покинул шоу, но продолжил озвучивать аудиорассказы франшизы. В 2022 году Расселл снялся в эпизоде спецвыпуска сериала "Сила доктора". Из-за отсутствия на телевидении на протяжении 57 лет он даже был внесён в Книгу рекордов Гиннеса.
Расселл также известен по своим работам в фильмах "Человек, которого никогда не было" 1956 года, "Большой побег" 1963 года, "Супермен" 1978 года. Актёр был дважды женат, имел четырёх детей и четырёх внуков.
Ранее на 95-м году жизни скончалась советская актриса Агния Елекоева. Она снималась в таких фильмах, как "Весна в Москве", "Вдали от Родины", "Овод", "На дальних берегах". Последняя роль Елекоевой в отечественном кинематографе — участие в сериале "Адвокат" в 1990 году.