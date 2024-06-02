Актриса Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни
Агния Елекоева в фильме "На дальних берегах". Обложка © Кадр из фильма "На дальних берегах", режиссёр Тофик Тагизаде, сценарист Имран Касумов / Гасан Сеидбейли / "Кино-Театр.ру"
Советская актриса Агния Елекоева скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".
В 1951 году Елекоева окончила Ленинградский театральный институт имени Островского (курс Б.В. Зона). Получив образование, артистка 33 года выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленсовета. В начале 1990-х она уехала в США, но в 2019-м вернулась в Россию. Актриса снималась в таких фильмах, как "Весна в Москве", "Вдали от Родины", "Овод", "На дальних берегах". Последняя роль Елекоевой в отечественном кинематографе — участие в сериале "Адвокат" в 1990 году.
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