Актриса Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни

В 1951 году Елекоева окончила Ленинградский театральный институт имени Островского (курс Б.В. Зона). Получив образование, артистка 33 года выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленсовета. В начале 1990-х она уехала в США, но в 2019-м вернулась в Россию. Актриса снималась в таких фильмах, как "Весна в Москве", "Вдали от Родины", "Овод", "На дальних берегах". Последняя роль Елекоевой в отечественном кинематографе — участие в сериале "Адвокат" в 1990 году.