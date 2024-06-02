Шансонье Казимир, которого называли "голосом Михаила Круга", трагически погиб в ДТП

По его информации, Казимир был в числе пассажиров Audi Q7, водитель которой нарушил скоростной режим и вылетел с трассы. В итоге шансонье, ещё один пассажир, а также сам водитель погибли на месте. Кроме того, ещё один пострадавший умер в машине скорой помощи.

Антона Казимира часто сравнивали с Михаилом Кругом за схожесть голоса. По одной из версий, именно он исполнил партию шансонье на альбоме Ирины Круг "Тебе, моя последняя любовь", выпущенном в память о её убитом супруге. При этом в описании указано, что на пластинке можно якобы услышать домашние записи самого Круга. Сам Казимир заявлял, что мужской вокал на этом альбоме — его, за что его критиковала Ирина, чья карьера тогда взлетела именно из-за этой пластинки. В последнее время певец большую часть времени уделял сольной карьере, а отношения с вдовой Круга из-за ссоры не поддерживал.