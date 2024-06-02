Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 17:20

Шансонье Казимир, которого называли "голосом Михаила Круга", трагически погиб в ДТП

Блогер Елисеев: В ДТП в Макеевке разбился певец Антон Казимир

Антон Казимир. Обложка © YouTube / Антон Казимир

Антон Казимир. Обложка © YouTube / Антон Казимир

Российский шансонье Антон Казимир, которого называли "голосом Михаила Круга", погиб в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил блогер, автор проекта "Давай поговорим" Сергей Елисеев, трагедия произошла 26 мая в Советском районе города Макеевки.

"26 мая погиб Антон Казимир, ему было всего 44 года", — написал Елисеев на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По его информации, Казимир был в числе пассажиров Audi Q7, водитель которой нарушил скоростной режим и вылетел с трассы. В итоге шансонье, ещё один пассажир, а также сам водитель погибли на месте. Кроме того, ещё один пострадавший умер в машине скорой помощи.

Антона Казимира часто сравнивали с Михаилом Кругом за схожесть голоса. По одной из версий, именно он исполнил партию шансонье на альбоме Ирины Круг "Тебе, моя последняя любовь", выпущенном в память о её убитом супруге. При этом в описании указано, что на пластинке можно якобы услышать домашние записи самого Круга. Сам Казимир заявлял, что мужской вокал на этом альбоме — его, за что его критиковала Ирина, чья карьера тогда взлетела именно из-за этой пластинки. В последнее время певец большую часть времени уделял сольной карьере, а отношения с вдовой Круга из-за ссоры не поддерживал.

Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП
Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП

Ранее Life.ru сообщал, что оперная певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП. Ей было 48 лет.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Утраты
  • Происшествия
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров