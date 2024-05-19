Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова погибла в ДТП

В ДТП на трассе М8 "Холмогоры" погибли солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано детской школы искусств Елена Лумми. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

"Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми", — написал глава региона.

Также чиновник отметил, что Хрипкова внесла огромный вклад в искусство и была удостоена многих музыкальных наград, выступала с гастролями по всему миру и хранила верность русской культуре.

Помимо Хрипковой в аварии погибла Елена Лумми, она работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств имени Л.В. Собинова, сообщил губернатор.