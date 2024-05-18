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18 мая, 06:10

Умер актёр из фильмов "Тутси" и "Вам письмо"

Актёр из фильма "Тутси" Дэбни Коулмен скончался в возрасте 92 лет

Актёр Дэбни Коулмен. Фото © Кино-театр.ру

Актёр Дэбни Коулмен. Фото © Кино-театр.ру

Американский киноактёр Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни в городе Санта-Моника. Новость о его смерти опубликовало агентство Associated Press со ссылкой на его дочь.

"Умер Дэбни Коулмен. Ему было 92 года. Он скончался 16 мая у себя дома в Санта-Монике в штате Калифорния", — пишут авторы материала.

Артист примерял на себя различные комедийные, сатирические и порой лирические роли. Широкую известность ему принесло участие в картинках "С девяти до пяти", "Тутси", "Военные игры", "Поклялся молчать", "Вам письмо".

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Ранее в возрасте 79 лет скончался британский актёр Бернард Хилл, исполнивший роль увядшего, а затем вновь обретшего жизненные силы короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец" режиссёра Питера Джексона. Артист также отметился ролью капитана легендарного "Титаника" в одноимённом фильме Джеймса Кэмерона.

Владимир Озеров
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