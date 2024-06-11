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11 июня, 13:16

Сестра Андрея Тарковского умерла в возрасте 89 лет

Марина Тарковская. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Тарковская. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сестра режиссёра Андрея Тарковского, писательница, биограф Марина Тарковская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщила экс-заместитель главы Департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова.

"Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссёра Андрея Тарковского. Поистине невосполнимая утрата", — написала она.

Марина Тарковская писала биографии своих знаменитых родственников. Благодаря ей в свет вышли книги "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014). Кроме того, она составила сборники "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002).

Однако женщина занималась не только писательской деятельностью. Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012). Сестра режиссёра также сохранила дом, в котором когда-то жила вся чета Тарковских. Сейчас там находится музей. Многие годы она развивала международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.

Умерла ещё одна звезда "Моей прекрасной няни"
Умерла ещё одна звезда "Моей прекрасной няни"

Ранее Life.ru сообщал, что на 95-м году жизни скончалась советская актриса Агния Елекоева. Она снималась в таких фильмах, как "Весна в Москве", "Вдали от Родины", "Овод", "На дальних берегах". Последняя роль Елекоевой в отечественном кинематографе — участие в сериале "Адвокат" в 1990 году.

Александра Мышляева
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