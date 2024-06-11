Сестра Андрея Тарковского умерла в возрасте 89 лет

Сестра режиссёра Андрея Тарковского, писательница, биограф Марина Тарковская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщила экс-заместитель главы Департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова.

"Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссёра Андрея Тарковского. Поистине невосполнимая утрата", — написала она.

Марина Тарковская писала биографии своих знаменитых родственников. Благодаря ей в свет вышли книги "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014). Кроме того, она составила сборники "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002).

Однако женщина занималась не только писательской деятельностью. Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012). Сестра режиссёра также сохранила дом, в котором когда-то жила вся чета Тарковских. Сейчас там находится музей. Многие годы она развивала международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.