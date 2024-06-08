Умерла ещё одна звезда "Моей прекрасной няни"
В Афинах на 92-м году жизни умерла звезда "Моей прекрасной няни" Стилианопулу
Деспина Стилианопулу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annastylianopoulou
В Афинах скончалась актриса из греческой адаптации ситкома "Моя прекрасная няня" Деспина Стилианопулу. Ей был 91 год, сообщает газета Proto Thema, ссылаясь на родственников артистки.
На родине артистку называют "королевой эпизода", она знаменита своими комическим ролями провинциалок. Стилианопулу часто играла горничных, служанок, экономок и так далее. На экранах дебютировала в 1960 году, за свою карьеру сыграла более чем в 100 проектах. В "Моей прекрасной няне" артистка снималась в 2003–2005 годах. Причина смерти актрисы не раскрывается, однако известно, что она скончалась в больнице, куда её недавно госпитализировали из-за серьёзных проблем со здоровьем. Стилианопулу похоронят в Афинах в среду, 12 июня.
Как ранее сообщал Life.ru, в конце мая умерла звезда российского сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Её похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Попрощаться с артисткой пришли, в частности, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс, певица Лолита. Родственники Заворотнюк отметили, что врачи клиники, где её лечили от онкологии, смогли продлить ей жизнь на пять лет. Кроме того, они опровергли сведения СМИ, что артистка пребывала в хосписе.