Умерла ещё одна звезда "Моей прекрасной няни"

На родине артистку называют "королевой эпизода", она знаменита своими комическим ролями провинциалок. Стилианопулу часто играла горничных, служанок, экономок и так далее. На экранах дебютировала в 1960 году, за свою карьеру сыграла более чем в 100 проектах. В "Моей прекрасной няне" артистка снималась в 2003–2005 годах. Причина смерти актрисы не раскрывается, однако известно, что она скончалась в больнице, куда её недавно госпитализировали из-за серьёзных проблем со здоровьем. Стилианопулу похоронят в Афинах в среду, 12 июня.