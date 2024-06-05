Умерла звезда "Великолепного века"

В Стамбуле в возрасте 72 лет от онкологического заболевания умерла актриса Фатма Каранфиль, исполнившая роль Шайесте в популярном турецком сериале "Великолепный век". О смерти актрисы сообщила в социальной сети её менеджер Аслы Исламоглу.

"От уважаемых деятелей турецкого кино и театра мы с глубокой печалью узнали о кончине дорогой нам актрисы Фатмы Каранфиль. Она участвовала во множестве успешных проектов и удостоилась большого количества наград за свою карьеру. Её имя стало примером элегантности, трудолюбия и человечности", — говорится в посте.

Помимо "Великолепного века" Каранфиль сыграла в сериалах "Забудь моё имя", "Жар обжигающей кожи" и "Запретная любовь". На протяжении долгого времени её считали одним из главных секс-символов Турции. Она начала актёрскую карьеру в 1960-х годах, снимаясь и в многосерийных, и в полнометражных проектах, хотя предпочтение отдавала продолжительным драматическим сериалам.

В 1990-х годах артистке диагностировали рак молочной железы. Однако она поборола болезнь, добилась наступления ремиссии и вернулась к работе в киноиндустрии. Неделю назад её менеджер сообщила, что актрису положили в больницу со множественными метастазами четвёртой стадии.