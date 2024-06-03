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Регион
3 июня, 19:01

Умерла первая женщина – канцлер Австрии Бригитте Бирляйн

Бригитте Бирляйн. Обложка © ТАСС / Zuma Wire

Бригитте Бирляйн. Обложка © ТАСС / Zuma Wire

Первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн умерла на 75-м году жизни. Она занимала пост с июня 2019 года по январь 2020 года, возглавляя временное правительство после разрушения коалиции. О трагедии сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер. Его речь опубликовал сайт федеральной канцелярии.

"Мы скорбим о первой женщине – федеральном канцлере Австрии", — заявил Нехаммер.

Он подчеркнул, что экс-канцлер взяла на себя ответственность в трудное для страны время. Политик отметил огромную любовь Бирляйн к родине, а также добавил, что Австрия "в большом долгу" перед ней.

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Ранее Life.ru сообщал, что на 82-м году жизни умер дипломат, бывший заместитель главы МИД России и посол в Болгарии Анатолий Потапов. Прощание с ним состоится завтра, 4 июня, в траурном зале Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) в 11:30.

Александра Мышляева
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