Умерла первая женщина – канцлер Австрии Бригитте Бирляйн
Бригитте Бирляйн. Обложка © ТАСС / Zuma Wire
Первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн умерла на 75-м году жизни. Она занимала пост с июня 2019 года по январь 2020 года, возглавляя временное правительство после разрушения коалиции. О трагедии сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер. Его речь опубликовал сайт федеральной канцелярии.
"Мы скорбим о первой женщине – федеральном канцлере Австрии", — заявил Нехаммер.
Он подчеркнул, что экс-канцлер взяла на себя ответственность в трудное для страны время. Политик отметил огромную любовь Бирляйн к родине, а также добавил, что Австрия "в большом долгу" перед ней.
Ранее Life.ru сообщал, что на 82-м году жизни умер дипломат, бывший заместитель главы МИД России и посол в Болгарии Анатолий Потапов. Прощание с ним состоится завтра, 4 июня, в траурном зале Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) в 11:30.