Умерла первая женщина – канцлер Австрии Бригитте Бирляйн

Первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн умерла на 75-м году жизни. Она занимала пост с июня 2019 года по январь 2020 года, возглавляя временное правительство после разрушения коалиции. О трагедии сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер. Его речь опубликовал сайт федеральной канцелярии.

"Мы скорбим о первой женщине – федеральном канцлере Австрии", — заявил Нехаммер.

Он подчеркнул, что экс-канцлер взяла на себя ответственность в трудное для страны время. Политик отметил огромную любовь Бирляйн к родине, а также добавил, что Австрия "в большом долгу" перед ней.