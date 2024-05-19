В Москве умер посол Гондураса в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

В Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.

"Мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье", — написал глава дипломатического ведомства в соцсети X.

По данным российских СМИ, тело дипломата накануне вечером нашла сотрудница посольства в квартире в Замоскворечье, где тот проживал. Следов насильственной смерти не обнаружили. Дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Между тем свои соболезнования по поводу кончины дипломата выразила также президент Гондураса Сиомара Кастро. По словам главы республики, посол построил обширную профессиональную карьеру и представлял страну в России с большим достоинством. Сальгадо возглавил дипломатическую миссию Гондураса в России с 2022 года.