В Мозамбике умер посол России Александр Суриков

В Мозамбике умер российский посол Александр Суриков. По предварительным данным, причиной трагедии стал инсульт. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог", — указали в дипведомстве.

Ранее Life.ru писал, что в Панаме в 71 год умер юрист и писатель Рамон Фонсека. Он известен своей юридической фирмой Mossack Fonseca, которая получила мировую известность за Панамское досье. Бизнесмен был членом партии Panameñist, а также занимал должность советника министра во время президентства Хуана Карлоса Варелы.