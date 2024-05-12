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12 мая, 09:53

В Мозамбике умер посол России Александр Суриков

Обложка © Пресс-служба Посольства Российской Федерации в Республике Мозамбик

Обложка © Пресс-служба Посольства Российской Федерации в Республике Мозамбик

В Мозамбике умер российский посол Александр Суриков. По предварительным данным, причиной трагедии стал инсульт. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог", — указали в дипведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что в Панаме в 71 год умер юрист и писатель Рамон Фонсека. Он известен своей юридической фирмой Mossack Fonseca, которая получила мировую известность за Панамское досье. Бизнесмен был членом партии Panameñist, а также занимал должность советника министра во время президентства Хуана Карлоса Варелы.

Александра Мышляева
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