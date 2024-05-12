Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци погиб во время восхождения в горы
Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци. Обложка © ТАСС / EPA / PETER KLAUNZER
Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался в результате неудачного восхождения на горную вершину. Трагичной новостью поделились в правительстве европейского государства.
В сообщении говорится, что спикер Федерального совета был настоящим профессионалом своего дела. Свободное от работы время Симонацци посвящал отдыху в горах. В последний поход политик отправился 10 мая, однако восхождение завершилось неудачно, так как вице-канцлер потерял сознание на высоте.
"Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и канцлер выражают им свои глубочайшие соболезнования", — гласит заявление.
Ранее немецкие СМИ вновь усомнились в гибели немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, который бесследно пропал на лыжном курорте в 2018 году. По версии журналистов, бизнесмен инсценировал смерть, чтобы сбежать в Россию к любовнице. Впрочем, "возлюбленная" иностранца опровергла эту версию.