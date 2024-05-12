Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци погиб во время восхождения в горы

В сообщении говорится, что спикер Федерального совета был настоящим профессионалом своего дела. Свободное от работы время Симонацци посвящал отдыху в горах. В последний поход политик отправился 10 мая, однако восхождение завершилось неудачно, так как вице-канцлер потерял сознание на высоте.