Умер бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов

На 82-м году жизни умер дипломат, бывший заместитель главы МИД России и посол в Болгарии Анатолий Потапов. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"На 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова. В разные периоды жизни он занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем министра иностранных и заместителем министра по делам СНГ, послом в Болгарии", — написала она в телеграм-канале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что впервые увидела Потапова, когда училась в школе при посольстве в Китае. В то время дипломата назначили советником-посланником. Под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачёва Потапов начал с большим энтузиазмом выполнять свои должностные обязанности, отметила Захарова. Она назвала усопшего хорошим человеком, надёжным товарищем и профессионалом своего дела.

Прощание с бывшим замглавы МИД РФ состоится во вторник, 4 июня, в траурном зале Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) в 11:30.

Потапов занимал пост помощника руководителя администрации президента РФ с 1996-го по 1998 год, в 1998–2000-м — замминистра по делам СНГ, с 2002-го по 2004 год — замглавы МИД России. С 2004-го по 2008 год дипломат был послом РФ в Софии.