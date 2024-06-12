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12 июня, 18:35

Умер легендарный баскетболист, чей силуэт изображён на логотипе НБА

Легенда НБА и "Лейкерс" Джерри Уэст умер на 87-м году жизни

Джерри Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma

Джерри Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma

Знаменитый американский баскетболист, олимпийский чемпион 1960 года Джерри Уэст умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил журналист портала The Athletic Шэмс Чарания. Причины смерти не уточняются.

Силуэт Джерри Уэста изображён на логотипе НБА. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Силуэт Джерри Уэста изображён на логотипе НБА. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Уэст в течение всей карьеры выступал в "Лос-Анджелес Лейкерс" (1960–1974 годы) на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. В каждом сезоне своей карьеры спортсмен участвовал в Матче всех звёзд, девять раз выводил "Лейкерс" в финал Национальной баскетбольной ассоциации, а в 1972-м стал чемпионом НБА. На счету защитника 932 матча с показателями 27,0 очка, 5,8 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру.

Уэст является единственным игроком в истории лиги, который получил награду MVP финальной серии, несмотря на поражение своей команды. Это произошло в 1969 году. После завершения карьеры игрока он работал главным тренером "Лейкерс" (1976–1979 годы), скаутом (1979–1982), а также генеральным менеджером (1982–2000). С 2002-го по 2007 год легендарный баскетболист входил в руководство "Мемфис Гриззлис", в 2011-м стал членом исполнительного совета клуба "Голден Стэйт Уорриорз", а с 2017-го работал членом исполнительного совета и консультантом "Лос-Анджелес Клипперс".

В 1980 году спортсмен был включён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Силуэт Джерри Уэста изображён на логотипе НБА.

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Никита Никонов
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