В возрасте 53 лет умер российский гроссмейстер Сергей Бешуков

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

"Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внёс большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом", — говорится в публикации.

Званием международного гроссмейстера Бешуков обладал с 1994 года. За шахматную карьеру выигрывал в нескольких российских и международных состязаниях. В частности, одержал победу в командном чемпионате России по шахматам в 1999 году, выступал судьёй всероссийской категории в 2017 году, работал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE) в 2018 году, был одним из организаторов в составе FIDE в 2019-м.