В возрасте 53 лет умер российский гроссмейстер Сергей Бешуков
Сергей Бешуков. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Сергей Бешуков
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.
"Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внёс большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом", — говорится в публикации.
Званием международного гроссмейстера Бешуков обладал с 1994 года. За шахматную карьеру выигрывал в нескольких российских и международных состязаниях. В частности, одержал победу в командном чемпионате России по шахматам в 1999 году, выступал судьёй всероссийской категории в 2017 году, работал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE) в 2018 году, был одним из организаторов в составе FIDE в 2019-м.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в июне умер глава международной неправительственной организации "Репортёры без границ" Кристоф Делуар. Ему тоже было 53 года. Есть сведения о том, что у него был рак. За свою карьеру он успел поработать на французском телевидении, в журнале Le Point и возглавлял центр подготовки сотрудников прессы. Во главе "Репортёров без границ" находился с 2012 года.