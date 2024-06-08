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8 июня, 16:31

Умер руководитель "Репортёров без границ"

Гендиректор организации "Репортёры без границ" Кристоф Делуар умер в 53 года

Кристоф Делуар. Обложка © ТАСС / Zuma

Кристоф Делуар. Обложка © ТАСС / Zuma

Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортёры без границ" (RSF) Кристоф Делуар скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортёры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", — указано в сообщении.

Уточняется, что Делуар страдал от онкологического заболевания. Он работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Организацию "Репортёры без границ" Делуар возглавлял с 2012 года.

RSF основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже. Целью организации является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.

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А ранее Life.ru писал, что основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер в Нью-Йорке. Ему было 86 лет. Компания бизнесмена одной из первых в мире стала проводить количественный анализ рынка для выявления закономерностей и предсказания поведения цен.

Дарья Нарыкова
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