Умер руководитель "Репортёров без границ"
Гендиректор организации "Репортёры без границ" Кристоф Делуар умер в 53 года
Кристоф Делуар. Обложка © ТАСС / Zuma
Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортёры без границ" (RSF) Кристоф Делуар скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортёры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", — указано в сообщении.
Уточняется, что Делуар страдал от онкологического заболевания. Он работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Организацию "Репортёры без границ" Делуар возглавлял с 2012 года.
RSF основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже. Целью организации является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.
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