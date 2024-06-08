Умер руководитель "Репортёров без границ"

Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортёры без границ" (RSF) Кристоф Делуар скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортёры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", — указано в сообщении.

Уточняется, что Делуар страдал от онкологического заболевания. Он работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Организацию "Репортёры без границ" Делуар возглавлял с 2012 года.

RSF основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже. Целью организации является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.