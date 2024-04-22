Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта "Репортёры без границ"

Распространение фейков о специальной военной операции стало причиной блокировки сайта организации "Репортёры без границ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Роскомнадзоре.

Кроме того, были заблокированы российские сайты "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп". Причиной, как и в предыдущем случае, стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.