Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта "Репортёры без границ"
Доступ к сайту "Репортёры без границ" был ограничен из-за фейков об СВО
Распространение фейков о специальной военной операции стало причиной блокировки сайта организации "Репортёры без границ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Роскомнадзоре.
Кроме того, были заблокированы российские сайты "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп". Причиной, как и в предыдущем случае, стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.
Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" была основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже. Её целью является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.
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