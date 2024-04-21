Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации "Репортёры без границ"

На территории России ограничили доступ к сайту международной организации "Репортёры без границ". Соответствующую информацию предоставил универсальный сервис Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети Интернет.

"Доступ ограничивается к сайту", — указано в сообщении. При этом причина блокировки пока не известна.

Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" была основана в 1985 году, её центральный офис базируется в Париже. Её целью является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.